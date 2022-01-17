17 января 2022, 16:11
В двух районах Петрозаводска завтра не будет электричества
Энергетики временно отключат электроснабжение в районах Зимник и Бараний Берег
Чтобы провести необходимые работы на сетях, АО «Прионежская сетевая компания» 18 января отключит электричество в некоторых районах Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отключения затронут районы Бараний Берег и Зимник. Электроэнергию собираются отключить в период с 10:00 до 14:00 во вторник.
Потребителей предупредили о неудобствах и напомнили, что это необходимая мера. // Фото: qimono/Pixabay.com