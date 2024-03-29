29 марта 2024, 20:55
С погибшим в зоне СВО военным простились в Сортавале
В последний путь проводили погибшего на спецоперации стрелка Дениса Подгорного
Погибшего на СВО военнослужащего из Карелии проводили 29 марта в последний путь. Церемония прощания с Денисом Игоревичем Подгорным прошла в пятницу в Сортавале, сообщили в паблике районной администрации.
- Наш земляк, военнослужащий контрактной службы, старший стрелок отделения захвата штурмовой группы Денис Игоревич Подгорный погиб на луганском направлении в боях за освобождение Донбасса,
- написал глава администрации Сергей Крупин.
Военного с почестями похоронили на городском кладбище. Власти выразили глубокие соболезнования его родным и близким. // фото: администрация Сортавальского района