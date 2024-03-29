С погибшим в зоне СВО военным простились в Сортавале

Погибшего на СВО военнослужащего из Карелии проводили 29 марта в последний путь. Церемония прощания с Денисом Игоревичем Подгорным прошла в пятницу в Сортавале, сообщили в паблике районной администрации.

- Наш земляк, военнослужащий контрактной службы, старший стрелок отделения захвата штурмовой группы Денис Игоревич Подгорный погиб на луганском направлении в боях за освобождение Донбасса,

- написал глава администрации Сергей Крупин.

Военного с почестями похоронили на городском кладбище. Власти выразили глубокие соболезнования его родным и близким. // фото: администрация Сортавальского района