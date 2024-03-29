Стало известно, какие улицы в Петрозаводске станут светлее

Модернизация системы уличного освещения продолжается в Петрозаводске. На каких улицах скоро станет светлее, рассказала мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, работы в текущем году пройдут на 14 улицах. Их в том числе выбирали на основании обращений горожан.

Модернизацией совсем скоро займутся специалисты МУП ПЭС. Вот список дорог:

// фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте