29 марта 2024, 20:05
Стало известно, какие улицы в Петрозаводске станут светлее
Уличную систему освещения модернизируют на 14 улицах карельской столицы
Модернизация системы уличного освещения продолжается в Петрозаводске. На каких улицах скоро станет светлее, рассказала мэр Инна Колыхматова.
По ее словам, работы в текущем году пройдут на 14 улицах. Их в том числе выбирали на основании обращений горожан.
Модернизацией совсем скоро займутся специалисты МУП ПЭС. Вот список дорог:
// фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте