20 ноября 2024, 21:45
С погибшим на СВО военным простились в Сортавале
В последний путь проводили Николая Красулина
Сержанта контрактной службы похоронили 20 ноября в Сортавале. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.
Николай Красулин погиб в зоне СВО, его проводили в последний путь на родине. Военному было 35 лет, он служил командиром отделения.
Депутат выразила соболезнования родным и близким погибшего и написала, что скорбит вместе с ними. // фото: Татьяна Тишкова/ВКонтакте