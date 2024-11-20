С погибшим на СВО военным простились в Сортавале

Сержанта контрактной службы похоронили 20 ноября в Сортавале. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

Николай Красулин погиб в зоне СВО, его проводили в последний путь на родине. Военному было 35 лет, он служил командиром отделения.

Депутат выразила соболезнования родным и близким погибшего и написала, что скорбит вместе с ними. // фото: Татьяна Тишкова/ВКонтакте