Скандальное кафе в Петрозаводске заинтересовало Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить кафе на Куккове в Петрозаводске. Об этом сообщили в СУ СКР по Карелии.

Ранее появилась информация, что жители микрорайона недовольны этим «злачным местом». Там круглосуточно продают спиртное, постоянно возникают скандалы.

Посетители заведения нарушают общественный порядок, всю ночь шумят. При этом кафе-бар находится рядом с жилыми домами и школой, неподалеку также расположен детский садик. // фото: СУ СКР по Карелии