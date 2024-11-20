Прокуратура пытается пресечь земельную вакханалию в Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

18 ноября на официальном сайте прокуратуры Республики Карелия и на страничке Лахденпохского районного суда в соцсети появилась, с моей точки зрения, важная информация, которая, при позитивном сценарии развития событий, может иметь принципиальное значение для будущего Карелии. Речь идет о реакции правоохранительных и надзорных органов на бесцеремонное растаскивание селькохозяйственных земель и захват прибрежных территорий со стороны коммерческих структур и граждан, обычно имеющих пресловутый «административный ресурс».

Сначала расскажем о той информации, которую опубликовали официально, а затем изложим подробности, которые нам известны.

Проверка законности строительства туристической базы в районе Национального парка «Ладожские шхеры» была проведена по поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова. Поводом для проверки стали публикации в карельских СМИ. От себя добавим, что именно портал «Петрозаводск говорит» недавно рассказывал подробности того, что происходит на берегу Ладожского озера.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что земельный участок площадью более 39 гектаров, который захватывает и береговую полосу Ладожского озера, предназначен для ведения крестьянского хозяйства. В настоящее время участок, который расположен на территории Куркиёкского сельского поселения Лахденпохского района, находится в частной собственности. Выяснилось, что при образовании этого земельного участка были допущены нарушения.

В 1993 году постановлением мэрии Лахденпохского района земля была предоставлена в собственность физическому лицу для организации крестьянского хозяйства с установлением ограничений в связи с определением границ водоохранной зоны Ладожского озера. Позднее земельный участок неоднократно продавался. Последний собственник — коммерческая фирма — разделила землю на 42 земельных участка, которые имеют категорию «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для ведения крестьянского хозяйства».

На этой территории имеются земли лесного фонда и протекает река Лахденйоки с притоками, которые, согласно действующему законодательству, должны находиться в федеральной собственности. К тому же участок частично относится к особо ценным сельскохозяйственным земля.

В ходе проверки было установлено, что произведена отсыпка участка, снятие плодородного слоя почвы, изменено русло реки. Прокуратура оценила нанесенный природе ущерб в сумму 11 миллионов рублей.

Природоохранный прокурор направил в Лахденпохский районный суд исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на 42 земельных участка и взыскании ущерба, причиненного окружающий среде. По ходатайству прокурора, суд уже наложил запрет на регистрацию сделок в отношении спорных участков, а также осуществления на них хозяйственной деятельности. Это сделано для того, чтобы до разрешения спора в суде предотвратить продолжение работ, которые могут нанести еще больший ущерб природе.

В своем иске прокурор указывает, что изначально земельный участок площадью более 39 гектаров был образован незаконно, так как муниципальная власть не обладала правом им распоряжаться в связи с тем, что по данной территории протекает река. Согласно законодательству, водные объекты и их берега относятся к землям водного фонда и являются собственностью государства. Усугубляет ситуацию тот факт, что часть вновь образованных земельных участков заходит на земли лесного фонда, которые также являются государственной собственностью.

Предварительное заседание по данному делу должно состояться в Лахденпохском районном суде 3 декабря 2024 года.

А теперь перейдем к неофициальной части этой истории. Лахденпохский район я посетила в сентябре 2024 года по просьбе местных жителей. Граждане были возмущены тем, что арендатор земельного участка перекопал старую дорогу, по которой к своим домам добирались люди, построил по арендованному участку новую дорогу, проложил вдоль нее линию электропередачи, перегородил дорогу шлагбаумом и поставил охрану. Местные жители, вынужденные теперь обходными путями добираться до своего жилья, до сих пор не могут добиться, чтобы к их домам провели электроэнергию.

Откровенно говоря, изначально мне не верилось, что подобные нарушения возможны. Ведь все это происходит по соседству с Национальны парком «Ладожские шхеры», а арендованный земельный участок, по которому прошла дорога, относится к особо ценным сельхозугодьям. Мало того, земляные работы коснулись и территории нацпарка.

В реальности все оказалась именно так, как рассказывали граждане. Новая прекрасная дорога с линией электропередачи была оборудована шлагбаумом и будкой для охраны. Самих охранников я не застала, но по дороге нам навстречу встретилась машина, на которой, возможно, сотрудники охраны отлучились по своим делам.

Но больше всего меня сразило, что о происходящем были осведомлены и в прокуратуре Лахденпохского района, и в местных органах власти, и в управлении Росприроднадзора, и в парке «Ладожские шхеры» и в ПАО «Россети Северо-Запад», где всячески открещивались от новой ЛЭП. Граждане почти два года «сигнализировали» в органы власти о странном строительстве, а проверки оборачивались лишь констатацией нарушений. Ольгский, который получил в аренду земельный участок, где была построена дорога, был признан виновным в совершении административного правонарушения и еще в июле 2023 года получил предписание об устранении допущенных нарушений. Арендатор устранять их не спешил. Граждане продолжали жаловаться. В сентябре 2024 года из Карельской природоохранной прокуратуры пришел ответ, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам выявленных нарушений.

Естественно, полюбовавшись на дорогу, я попыталась выяснить, куда же она ведет. Очевидно, что никто бы не стал вкладывать огромные деньги в строительство дороги и ЛЭП, если бы не затевалось что-то серьезное. «Что-то серьезное» я увидела издалека. На берегу залива Лускалахти Ладожского озера прямо в воде работала тяжелая техника. Местные жители рассказали, что дорога и ЛЭП ведут к участку, где развернулись масштабные работы, а в темное время строительная площадка неплохо освещена.

Согласно выписке из ЕГРН, расположенный на берегу залива Лускалахти земельный участок принадлежит на праве собственности ООО «Побережье Ладоги». Участок относится к землям сельхозназначения, но происходящее на нем строительство явно не походило на занятие фермерством.

Фирма «Побережье Ладоги» была зарегистрирована в Лахденпохье 30 декабря 2022 года. Учредителями значатся Любовь Шмакова и Светлана Авдокина.

В свою очередь Светлана Шмакова является учредителем и вице-президентом семейной компании ГП «Сапсан», которая приступила к строительству эко-резорт комплекса «Звезда Карелии» на берегу Ладожского озера. На сайте компании размещен генплан будущего комплекса, а место, указанное на сайте, совпадает с территорией, где развернулось строительство.

Именно эти две взаимосвязанные истории стали поводом для прокурорской проверки, после которой был подан иск в Лахденпохский районный суд.

Почему мне кажется, что наконец-то в Карелии начались изменения, которые способны прервать или хотя бы уменьшить масштабы абсолютно варварского освоения природных территорий и сельскохозяйственных угодий? Ведь читатель может возразить, что подобных историй в республике пруд пруди. Да, я согласна, что процесс незаконного распоряжения земельными ресурсами в нашей республике зашел слишком далеко. Быстро притормозить его невозможно.

Но, с другой стороны, реакция прокуратуры и других ведомств в последнее время вселяет надежду. В Санкт-Петербурге рассматриваются иски карельского природоохранного прокурора и управления Росприроднадзора к Вячеславу Смородину, который, судя по проведенной проверке, захватил в местечке Сайнаволок 12,2 тысячи квадратных метров на берегу Онежского озера и перегородил гражданам доступ к озеру. В Прионежском районном суде карельская природоохранная прокуратура пытается оспорить правомерность продажи участка на берегу Онежского озера в районе села Шелтозера, попытка застройки которого вызвала бурный общественный резонанс. Теперь вот новый иск, который предстоит рассмотреть Лахденпохскому районному суду. Согласитесь, очень хочется верить, что процесс пошел...