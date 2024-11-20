20 ноября 2024, 18:54
Массовые проверки пройдут в четверг в Петрозаводске
На улицах карельской столицы будут искать нетрезвых водителей
В четверг, 21 ноября, в Петрозаводске пройдет мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
На улицах будут дежурить патрули ДПС, чтобы предотвратить ДТП с участием пьяных водителей, пресечь нарушений ПДД.
За 10 месяцев в городе произошло уже 12 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых три человека погибли и 15 - получили травмы. // фото: ГАИ Петрозаводска