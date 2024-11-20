20 ноября 2024, 18:23
Общество

Россиян предупредили, что одышка - симптом опасной болезни

Одышка при небольших нагрузках - симптом хронической обструктивной болезни легких

Пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил россиян, что одышка при небольших нагрузках может указывать на развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Врач отметил, что если одышка возникает в покое, то это говорит об истощении резервов организма, и нужно срочно обратиться к врачу, об этом сообщает Газета.ru. 

ХОБЛ — это заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. Сергей Авдеев отмечает, что болезнь сложно диагностировать. Первый и неочевидный симптом, который указывает на развитие ХОБЛ, - появление любого кашля.

Из-за специфики болезни пациентов с ХОБЛ может оказаться больше, чем есть на самом деле. В России официально заболевание диагностировано у десяти миллионов граждан. Среди болеющих могут быть курильщики, которые считают кашель с мокротой нормой, хотя это может указывать на развитие ХОБЛ. // Фото: unsplash // robina weermeijer

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