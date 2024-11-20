Россиян предупредили, что одышка - симптом опасной болезни

Пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил россиян, что одышка при небольших нагрузках может указывать на развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Врач отметил, что если одышка возникает в покое, то это говорит об истощении резервов организма, и нужно срочно обратиться к врачу, об этом сообщает Газета.ru.

ХОБЛ — это заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. Сергей Авдеев отмечает, что болезнь сложно диагностировать. Первый и неочевидный симптом, который указывает на развитие ХОБЛ, - появление любого кашля.

Из-за специфики болезни пациентов с ХОБЛ может оказаться больше, чем есть на самом деле. В России официально заболевание диагностировано у десяти миллионов граждан. Среди болеющих могут быть курильщики, которые считают кашель с мокротой нормой, хотя это может указывать на развитие ХОБЛ. // Фото: unsplash // robina weermeijer