26 февраля 2025, 07:15
С погибшим на СВО внуком журналиста Юрия Шлейкина простятся завтра
Герой, сын врача и внук журналистов: прощание с Иваном Белозеровым пройдет 27 февраля
Церемония прощания с Иваном Белозеровым состоится 27 февраля в Петрозаводске. С 12:00 до 13:00 почтить память погибшего можно будет в соборе Александра Невского.
Похоронят бойца на Бесовецком кладбище. Информацию об этом подтвердили его мать, Анна Белозерова, и дедушка, заслуженный журналист России Юрий Шлейкин.
По словам Шлейкина, его внук получил тяжелое ранение во время участия в спецоперации и скончался 13 февраля в Санкт-Петербурге.
Иван Белозеров был сыном известного врача-фтизиатра Анны Сергеевны Белозеровой и внуком заслуженных журналистов Аллы Белозеровой и Юрия Шлейкина. // фото: фото: unsplash.com, Юрий Шлейкин/ВКонтакте