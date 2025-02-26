С погибшим на СВО внуком журналиста Юрия Шлейкина простятся завтра

Церемония прощания с Иваном Белозеровым состоится 27 февраля в Петрозаводске. С 12:00 до 13:00 почтить память погибшего можно будет в соборе Александра Невского.

Похоронят бойца на Бесовецком кладбище. Информацию об этом подтвердили его мать, Анна Белозерова, и дедушка, заслуженный журналист России Юрий Шлейкин.

По словам Шлейкина, его внук получил тяжелое ранение во время участия в спецоперации и скончался 13 февраля в Санкт-Петербурге.

Иван Белозеров был сыном известного врача-фтизиатра Анны Сергеевны Белозеровой и внуком заслуженных журналистов Аллы Белозеровой и Юрия Шлейкина. // фото: фото: unsplash.com, Юрий Шлейкин/ВКонтакте