С погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» простились в Карелии

Сегодня в Карелии прошла церемония прощания с Павлом Колесовым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Военнослужащему было 25 лет. Он ушел из жизни 4 января.

Ранее власти района рассказывали, что Павел Колесов отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». В составе штурмового отряда уроженец Мегреги участвовал в боях в городе Артемовске в ДНР.

Павел Колесов был посмертно награжден руководством ЧВК. // Фото администрации Олонецкого района