Площадку для собак установят за 5 миллионов рублей в Лососинском парке

В Петрозаводске появится еще одно место, где любители животных смогут гулять и тренировать своих домашних питомцев. В Лососинском парке по программе комфортная городская среда в этом году обустроят площадку для дрессировки собак.

По словам председателя Петросовета Надежды Дрейзис, в районе реки со стороны центра проведут расчистку от поросли деревьев, уберут аварийные деревья, обустроят дорожки и установят площадку для домашних питомцев. Здесь разместят специальные конструкции для тренировки собак, игровую полосу препятствий, емкости для уборки экскрементов, стенд информации, ограждение, скамейки и урны.

Стоимость проекта оценили в пять миллионов рублей. Работы должны будут выполнить до начала ноября.

Площадки для собак оборудованы в Новодревлянском сквере, в парках Зеленый берег, Неглинский берег и Приозерный.

Несколько лет назад мы рассказывали о площадке для выгула собак на берегу Онежского озера в Приозерном парке. Тогда в редакцию звонили горожане и сообщали о заваленных мусором урнах и переполненном собачьими фекалиями контейнере. С другой площадкой для собак также возникли неприятности. Летом 2021 года площадку в Новодревлянском сквере затопило. // фото со страницы спикера горсовета ВК