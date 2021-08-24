Площадку для выгула собак в Петрозаводске затопило

Одна из жалоб горожан на затопленные улицы Петрозаводска привлекла внимание мэра. Владимир Любарский написал в своем аккаунте ВКонтакте, что поручил разобраться ситуацией.

Внимание властей к проблеме привлекла активистка Елизавета Васильева. Она разместила на своей странице в соцсети фотографию покрытой водой площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере.

«Когда нет согласования проектов и желания думать!!!», - прокомментировала снимок горожанка.

Она добавила, что находится «просто в шоке» и отправила сообщение в администрацию Петрозаводска. Это было утром. Ближе к вечеру откликнулся глава города.

«По соседству выросла новая школа и завершается строительство новой дороги – Оборонной улицы. Появление этих объектов изменило гидрологический режим территории», - объяснил Любарский.

Он заверил, что поручил комитету ЖКХ, градостроительства и землепользования, а также партнерам из строительных организаций и республиканских ведомств в самое ближайшее время провести обследование территории и разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, по данным на утро 24 августа, за двенадцать часов в Петрозаводске выпало 38 мм осадков, это почти половина месячной нормы августа. Реки вышли из берегов, горожане публикуют многочисленные снимки затопленных улиц. // Фото: Елизавета Васильева/ВКонтакте