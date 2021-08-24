24 августа 2021, 16:30
Погода

Реки в Петрозаводске из-за сильного дождя вышли из берегов

Лососинка подтопила дорожку и спортивную площадку, Неглинка - родник

Обрушившиеся на Петрозаводск дожди принесли проблемы не только автомобилистам, которые теряют в лужах номерные знаки, но и пешеходам.

Лососинка и Неглинка вышли из берегов. В центре города река подтопила велосипедную дорожку, газон и спортивную площадку. Снимки опубликованы в паблике «Подслушано в Птз».

 

На другом конце города Неглинка также вышла из берегов и подтопила родник на Ленинградской. Об этом сообщает корреспондент «Петрозаводск говорит».

Напомним, по данным на утро 24 августа, что за двенадцать часов (с 21 до 9) в Петрозаводске выпало 38 мм осадков, что равно практически половине месячной нормы августа. Норма августа составляет 86 мм. При этом осадки все еще продолжаются. (фото vk.com)

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Метки: 
новости петрозаводска
погода
Дождь
Лососинка
Неглинка
родник