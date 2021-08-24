Реки в Петрозаводске из-за сильного дождя вышли из берегов

Обрушившиеся на Петрозаводск дожди принесли проблемы не только автомобилистам, которые теряют в лужах номерные знаки, но и пешеходам.

Лососинка и Неглинка вышли из берегов. В центре города река подтопила велосипедную дорожку, газон и спортивную площадку. Снимки опубликованы в паблике «Подслушано в Птз».

На другом конце города Неглинка также вышла из берегов и подтопила родник на Ленинградской. Об этом сообщает корреспондент «Петрозаводск говорит».

Напомним, по данным на утро 24 августа, что за двенадцать часов (с 21 до 9) в Петрозаводске выпало 38 мм осадков, что равно практически половине месячной нормы августа. Норма августа составляет 86 мм. При этом осадки все еще продолжаются. (фото vk.com)