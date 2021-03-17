Комфортная среда для выгула собак зарастает мусором и экскрементами

Текст и фото: Антонина Кябелева



В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» Петрозаводску была выделена значительная сумма в 56 миллионов рублей на благоустройство семи общественных территорий. В их число попала территория парка Приозерный, расположенного в районе набережной Варкауса. Здесь была запланирована площадка для дрессировки собак.

Облагораживание общественных территорий проходило с большим скрипом. Питерская фирма ООО «ЕвроМодуль», которая взялась за установку площадки для дрессировки собак, «завалила» контракт, и петрозаводская администрация вынуждена была разорвать с ней отношения. Осенью 2021 года работы продолжила другая компания, и площадка для четвероногих на берегу Онежского озера все же появилась.

Казалось бы, главные трудности позади. На площадке были установлены различные конструкции для дрессировки животных. Кольца, барьеры, лабиринты, тоннели, качели - в общем, есть где отточить мастерство и ловкость четвероногого друга.

В парке предусмотрена и зона отдыха для утомившихся владельцев энергичных животных. Рядом с площадкой для дрессировки установлена большая беседка со скамейками внутри. От ветра в ней спрятаться сложно, а вот как укрытие от дождя и снега она вполне сгодится.

На территории площадки для сознательных владельце животных установлена специальная металлическая конструкция для сбора экскрементов. В ней предусмотрена даже такая роскошь, как «карман» с чистыми пакетами, которые можно использовать, чтобы убрать за нагадившими на площадке питомцами.

Специальный информационный стенд подробно рассказывает, как хозяева животных должны себя вести во время прогулки, и чем им строго-настрого запрещено заниматься. Естественно, сюда нельзя приходить в подпитии и наркотическом дурмане, оставлять без присмотра маленьких детей и собак, приводить больных собак и «маленьких, хрупких, легко травмируемых собак туда, где гуляют с сильными и крупными собаками».

Отдельно владельцам животных напоминают, что они обязаны убирать за своими питомцами. Рядом со стендом установлено несколько урн для сбора мусора. В самом конце информационного стенда горожанам сообщают, что площадка содержится петрозаводской городской администрацией, и даже указан номер телефона, куда, в случае чего, нужно звонить.

Правда, в последнее время звонят в основном в редакцию нашего издания. Петрозаводчане возмущены тем, что новенькая площадка для выгула животных зарастает мусором. Мое посещение комфортной городской среды полностью подтвердило жалобы граждан.

Четыре урны, пристроившиеся к стенду с правилами выгула и дрессировки собак, оказались завалены мусором. Бутылки, коробки и банки от напитков давно не помещаются в переполненные урны и вывалились на снег.

Конструкция для сбора экскрементов оказалась переполненной. Естественно, ни на какие чистые пакетах не было и намека. Но звонившие петрозаводчане об этом и не мечтают. Они готовы убирать за своими собаками, но складывать мешочки с собачьими фекалиями просто некуда.

Недалеко от площадки для выгула собак расположена детская и спортивная площадки с тренажерами, а также значительная по площади зона отдыха для граждан с пешеходными дорожками, скамейками и, как принято говорить, малыми архитектурными формами. Здесь, как правило, многолюдно. Приозерный парк пользуется популярностью и у детей, и у пожилых людей, и у молодежи.

«Человеческая» часть парка явно находится под присмотром. Дорожки вычищены, подсыпаны песком, спортивные площадки очищены от снега, а урны хоть не не в идеальном состоянии, но заметно, что мусор регулярно убирается. Кстати, летом урны часто стоят переполненными. Но почему забыта площадка для животных?

Я позвонила в петрозаводскую администрацию по указанному на стенде телефону и попала в управление благоустройства. Там меня перенаправили по другому номеру. Оказалось, что это тоже управление благоустройства.

- Хорошо, заявочку приняли,

- выслушав меня, сообщил приятный женский голос.

Я попыталась выяснить, должен ли кто-то регулярно убирать площадку для дрессировки животных. Мне объяснили, что заключен контракт на уборку этой территории с Городским комбинатом благоустройства.

Действительно, с ООО «Городской комбинат благоустройства», где единственным учредителем и директором является Вадим Учаев, администрация Петрозаводска в декабре 2020 года заключила контракт на услуги по содержанию объектов внешнего благоустройства. По условиям контракта, Городской комбинат благоустройства в течение года обязан следить за чистотой и порядком на вверенной ему территории.

Цена контракта 31,8 миллиона рублей. В контракте подробно расписано, какие работы необходимо проводить, с какой кратностью, на какой площади. Естественно, к контракту прилагается и список объектов, за порядком и чистотой на которых должен следить комбинат благоустройства. Интересно, что в этом списке я не смогла отыскать площадки для выгула собак.

Я, конечно, не исключаю, что между мэрией Петрозаводска и комбинатом благоустройства есть какие-то отдельные договоренности относительно содержания площадки для выгула животных. Если это так, то подрядчика давно пора призвать к ответу и заставить убирать вверенную ему территорию. А вот если в администрации лукавят, и площадка для дрессировки собак стала еще одним «белым пятном» на карте города, то тогда понятно, почему она брошена на «самообслуживание».

Впрочем, в ближайшее время мы проверим, изменилось ли что-то в нашей «комфортной среде». Ведь «заявочку» в петрозаводской администрации от меня приняли…