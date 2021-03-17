Петрозаводск готовится к активному таянию снега

В Петрозаводске «Служба заказчика» готовит ливневую канализацию к пропуску паводковых вод. Работники учреждения очищают крышки дождеприемных колодцев от снега и мусора, размораживают и промывают участки трубопроводов, расположенных под дорогами, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 16-17 марта работы проводились на проспектах Александра Невского и Лесном, на улицах Анохина, Литейной, Правды, Фрунзе, Шотмана, Береговой, Сулажгорской, на Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, в районе 2-го Внутриквартального проезда, на Березовой аллее, на перекрестке улиц Лежнева и Суворова.

В мэрии напомнили, что жители Петрозаводска могут обращаться по вопросам обслуживания ливневой канализации в ЕДДС по телефону 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55. Фото администрации Петрозаводска