17 марта 2021, 19:16
Общество

Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

Президентским указом от 16 марта Анна Нуриева назначена новым судьей горсуда

В Петрозаводском городском суде появился новый судья. Им стала Анна Нуриева, сообщает пресс-служба горсуда.

Нуриева назначена судьей Петрозаводского городского суда указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Документ был подписан Владимиром Путиным 16 марта. Фото ytimg.com

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Владимир Путин
анна нуриева
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