Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

В Петрозаводском городском суде появился новый судья. Им стала Анна Нуриева, сообщает пресс-служба горсуда.

Нуриева назначена судьей Петрозаводского городского суда указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Документ был подписан Владимиром Путиным 16 марта. Фото ytimg.com