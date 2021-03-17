17 марта 2021, 19:16
Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда
Президентским указом от 16 марта Анна Нуриева назначена новым судьей горсуда
В Петрозаводском городском суде появился новый судья. Им стала Анна Нуриева, сообщает пресс-служба горсуда.
Нуриева назначена судьей Петрозаводского городского суда указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Документ был подписан Владимиром Путиным 16 марта. Фото ytimg.com