Мэрия рассказала о вывозе снега с улиц Петрозаводска

Сотрудники компании «ТехРент» продолжают круглосуточно очищать Петрозаводск от снега. Техника и мобильные бригады работают в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение последних суток снег убирали на Перевалке, Кукковке, в Соломенном и на центральных улицах карельской столицы (Куйбышева, Гоголя, Максима Горького, Анохина и т.д.). Усилены работы на пешеходных переходах и остановочных комплексах.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку городских территорий можно жаловаться в любое время в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска