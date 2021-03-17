17 марта 2021, 16:43
Мэрия рассказала о вывозе снега с улиц Петрозаводска
Работы по содержанию улично-дорожной сети проводятся в разных районах карельской столицы
Сотрудники компании «ТехРент» продолжают круглосуточно очищать Петрозаводск от снега. Техника и мобильные бригады работают в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
В течение последних суток снег убирали на Перевалке, Кукковке, в Соломенном и на центральных улицах карельской столицы (Куйбышева, Гоголя, Максима Горького, Анохина и т.д.). Усилены работы на пешеходных переходах и остановочных комплексах.
В мэрии напомнили, что на некачественную уборку городских территорий можно жаловаться в любое время в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска