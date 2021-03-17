17 марта 2021, 15:47
С этого дня автобусы уходят в рейс от железнодорожного вокзала
Изменения связаны с реконструкцией здания автовокзала Петрозаводска
В Петрозаводске с 17 марта междугородние и пригородные автобусы отправляются с железнодорожного вокзала. Это связано с ремонтом, который идет на городском автовокзале, сообщает пресс-служба мэрии.
Сложившаяся ситуация будет актуальна до конца 2021 года. Прибывать в Петрозаводск автобусы будут по-прежнему к автовокзалу.
Билеты на рейсы можно будет купить в пригородных железнодорожных кассах. Также оплатить проезд можно будет непосредственно в автобусах.
Пассажиры смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала: залом ожидания, кафе, санузлами. Расписание движения автобусов не изменится. Фото источника