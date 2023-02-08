Житель Карелии отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб

Еще один житель Карелии погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил паблик администрации Олонецкого района.

Житель деревни Мегрега Павел Колесов в декабре 2022 года добровольцем отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». В составе штурмового отряда участвовал в боях в городе Артемовск в ДНР.

Руководством ЧВК награжден крестом «За кровь и храбрость» и «Орденом Мужества» посмертно.

Власти Олонецкого района принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com, администрация Олонецкого района