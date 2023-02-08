08 февраля 2023, 07:57
Житель Карелии отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб
Власти Олонецкого района рассказали о гибели Павла Колесова
Еще один житель Карелии погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил паблик администрации Олонецкого района.
Житель деревни Мегрега Павел Колесов в декабре 2022 года добровольцем отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». В составе штурмового отряда участвовал в боях в городе Артемовск в ДНР.
Руководством ЧВК награжден крестом «За кровь и храбрость» и «Орденом Мужества» посмертно.
Власти Олонецкого района принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com, администрация Олонецкого района