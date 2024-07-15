С погибшим 38-летним военным простятся в Карелии

В поселке Тиурула Лахденпохского района пройдет церемония прощания с военнослужащим Михаилом Квакиным. Об этом сообщает паблик администрации Хийтольского сельского поселения.

Михаилу Квакину было 38 лет. Он родился и вырос в поселке Тиурула. С 2015 года состоял на контрактной службе в Псковской области. С 2022 года принимал участие в специальной военной операции.

Прощание с военнослужащим состоится 16 июля в 12 часов в его родном поселке. Администрация поселения выразила соболезнования родным и близким Михаила Квакина. // Фото администрации Хийтольского сельского поселения