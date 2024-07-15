15 июля 2024, 11:38
Общество

Клещи покусали уже более двух тысяч жителей Карелии

Случаи клещевого энцефалита и боррелиоза выявляют в республике

В этом году в Карелии зарегистрированы 2116 случаев обращения к медикам по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших 393 ребенка. Такую статистику приводит Роспотребнадзор.

В Петрозаводске выявлены 1045 укусов. Пострадали 187 детей.

Случаи присасывания клещей в этом году зафиксированы на всех административных территориях Карелии.

В начала года в республике зарегистрированы 7 случаев клещевого боррелиоза и 5 случаев клещевого энцефалита. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
клещи
боррелиоз
энцефалит
Роспотребнадзор
новости Карелии