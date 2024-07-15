15 июля 2024, 11:38
Клещи покусали уже более двух тысяч жителей Карелии
Случаи клещевого энцефалита и боррелиоза выявляют в республике
В этом году в Карелии зарегистрированы 2116 случаев обращения к медикам по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших 393 ребенка. Такую статистику приводит Роспотребнадзор.
В Петрозаводске выявлены 1045 укусов. Пострадали 187 детей.
Случаи присасывания клещей в этом году зафиксированы на всех административных территориях Карелии.
В начала года в республике зарегистрированы 7 случаев клещевого боррелиоза и 5 случаев клещевого энцефалита. // Фото «Петрозаводск говорит»