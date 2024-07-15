Целый район Петрозаводска останется сегодня без горячей воды

Сегодня с 10:20 до 16:00 в Петрозаводске будет произведено отключение горячей воды в районе Сулажгора. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в это время будут проводиться работы по устранению повреждения на сетях.

Напомним, горячая вода после двухнедельного отключения вернулась в дома петрозаводчан 10 июля. Однако с тех пор ресурс неоднократно пропадал в разных районах города. // Фото: unsplash.com / Kevin Baquerizo