С начала года в Карелии в ДТП погибли двое детей и 52 получили травмы

За 9 месяцев этого года в Карелии в 53 авариях травмированы 52 ребенка, а двое погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В частности, 27 детей пострадали, будучи пассажирами. В момент ДТП 25 детей-пассажиров перевозили в соответствии с требованиями ПДД, но аварии были настолько серьезными, что юные пассажиры получили травмы, один ребенок погиб.

В результате столкновений автомобилей 18 детей травмированы, один погиб. При съезде автомобиля с дороги получили травмы 4 ребенка. Еще 4 ребенка травмированы в результате наезда автомобиля на препятствия.

Травмированы 14 детей-пешеходов, 1 ребенок погиб. Большинство автонаездов - 6 ДТП - зарегистрированы при переходе дороги в неустановленном месте. Основная часть дорожных аварий с участием детей-пешеходов зарегистрирована в Петрозаводске: в 8 ДТП травмированы 8 детей.

В 6 ДТП с участием детей, передвигавшихся на велосипедах, все 6 велосипедистов получили травмы. Причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, такие как пересечение пешеходного перехода не спешившись, несоблюдение очередности проезда.

Зарегистрировано 6 ДТП, в которых травмированы 6 детей-водителей мототранспорта. Травмированы мальчики в возрасте 10,13,14 лет, которые не имели права управления транспортными средствами. // фото: GlauchauCity/ pixabay.com