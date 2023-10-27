Вандалы повредили арт-объект в центре Петрозаводска

Мозаичный арт-объект «Солнечный лось» стоит у дома №9 по проспекту Ленина. Он радует туристов и жителей столицы Карелии, особенно детей. Недавно петрозаводчане заметили, что левая щека лося испорчена, по всей видимости, по скульптуре нанесли удар рукой или ногой.

«Нашлись какие-то уроды, которые сделали вмятину на его щеке. Нельзя ли отследить, кто это сделал и наказать?»,

- написала в нашу редакцию Наталья Белозерова.

Арт-объект «Солнечный лось» установили в Петрозаводске в 2017 году. В разгар пандемии, в 2020 году вандалы сломали ему рога, раскололи мозаичные бока и свалили на землю. Через два года лося «воскресили». С ноября 2022 года он снова радует жителей и гостей столицы Карелии.

И вот новая атака на лося. Петрозаводчане надеются, что виновные будут найдены и наказаны. // Фото «Петрозаводск говорит»