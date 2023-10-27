Пожилой житель Петрозаводска отдал миллионы рублей мошенникам

В полицию Петрозаводска обратился 77-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что ему позвонил человек, который представился сотрудником силового ведомства. Горожанину сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Чтобы спасти деньги, требовалось перевести все свои накопления на некий безопасный счет, что пенсионер и сделал. Добычей мошенников стали 3,5 миллиона рублей.

Горожанин рассказал о случившемся знакомому, который и посоветовал обратиться в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. // Фото «Петрозаводск говорит»