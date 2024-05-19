19 мая 2024, 15:25
С двумя погибшими на СВО военными простятся в Карелии
В Олонецком районе в понедельник пройдут похороны бойцов
В понедельник, 20 мая, в Карелии пройдут похороны двух бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Военнослужащие будут похоронены на кладбище деревни Тукса. Прощание с Александром Шведом пройдет в 10 утра. С Вадимом Кюриевым можно будет проститься в 11 утра.
О гибели военных в зоне СВО было объявлено в начале этой недели. // Фото vk.com