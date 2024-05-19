Ветеран Великой Отечественной Мария Афанасьева умерла в Карелии

В Лахденпохье умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Афанасьева. 3 июня ей могло исполниться 99 лет. О смерти ветерана сообщила глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Мария Георгиевна ушла добровольцем на фронт в августе 1941 года. Была вольнонаемной в качестве санитара, санинструктора и медсестры в составе Ленинградского фронта. В мае 1943 года получила ранение и контузию, была направлена в госпиталь в блокадный Ленинград. Осенью того же года была эвакуирована в Алтайский край.

После войны Мария Афанасьева жила в Грузии, где работала бухгалтером. После выхода на пенсию переехала в Карелию.

Ветеран была награждена медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Прощание в Марией Афанасьевой пройдет 20 мая в 11 утра в храме пророка Илии. // Фото: freepik.com / Mdjaff, vk.com