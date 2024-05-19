Остановку транспорта запретят на одной из улиц Петрозаводска

С 20 мая в центре Петрозаводска изменится схема дорожного движения. Об этом напоминает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на четной стороне улицы Кирова на участке между проспектом Ленина и улицей Свердлова будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Изменения вводятся для безопасности участников дорожного движения.

Автомобилистов просят строго соблюдать ПДД и обращать внимание на установленные знаки. // Фото «Петрозаводск говорит»