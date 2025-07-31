С чего начнется август. Синоптики рассказали о погоде в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода установится в Карелии в первый день августа.

В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +26, +28. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по юго-западным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +26, +31.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +15, днем +29;

В Кондопоге ночью +18, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +17, днем +29;

В Олонце, Пудоже ночью +16, днем +30;

В Сегеже, Суоярви ночью +17, днем +28;

В Сортавале ночью +19, днем +29. © «Петрозаводск говорит»