С чего начнется август. Синоптики рассказали о погоде в пятницу
Синоптики рассказали, какая погода установится в Карелии в первый день августа.
В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +26, +28. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по юго-западным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +26, +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +15, днем +29;
В Кондопоге ночью +18, днем +28;
В Медвежьегорске ночью +17, днем +29;
В Олонце, Пудоже ночью +16, днем +30;
В Сегеже, Суоярви ночью +17, днем +28;
В Сортавале ночью +19, днем +29. © «Петрозаводск говорит»