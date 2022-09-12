С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»

С yandex.ru - бывшей главной страницы «Яндекса» - пользователей 12 сентября начали переадресовывать на портал dzen.ru. Этот сайт перешел под управление ВКонтакте, передает ТАСС.

На портале пока доступен контент авторов «Дзена», сервис погоды, «Новости», поисковая строка «Яндекса».

Поиска по новостям пока что нет. Он будет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели. Главная страница «Яндекса» доступна по адресу ya.ru.

Дело в том, что «Яндекс» продал VK сервисы «Дзен» и «Новости» и приобрел у VK сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club. // Фото: globallookpress.com