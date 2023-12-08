РЖД запустит дополнительные поезда в праздники

Холдинг РЖД запустит 1,3 тысячи дополнительных поездов в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы компании Ивана Колесникова.

Как отметил Колесников, дополнительные поезда будут ходить по самым востребованным маршрутам с 22 декабря по 8 января. Примерно столько же рейсов было назначено и в прошлом году.

Дополнительные поезда пойдут, в частности, из Санкт-Петербурга в Сортавалу. Не указано, будет ли назначено больше рейсов в Петрозаводск. Стоит отметить, что на данный момент в продаже практически не осталось билетов на имеющиеся сейчас предновогодние поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в карельскую столицу. Для жителей других городов добраться в Петрозаводск в праздники - большая проблема. // Фото «Петрозаводск говорит»