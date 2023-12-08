08 декабря 2023, 07:10
Электричество отключат сегодня на трех улицах Петрозаводска
Энергетики проведут плановые работы на сетях в столице республики
Сегодня в Петрозаводске пройдут отключения электричества в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, с 9 до 16 часов электроэнергии не будет в зданиях на улицах Розовой, Цветочной и Усадебной.
Причиной отключения электричества станут плановые работы на сетях, отметили в службе. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus