РЖД пустят 400 дополнительных поездов в новогодние праздники

Холдинг «РЖД» увеличил со 190 до 400 количество дополнительных поездов, которые будут курсировать в дни новогодних праздников. Это связано с повышенным спросом на билеты со стороны пассажиров, сообщает РИА Новости.

В компании объяснили, что железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. Для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначаются дополнительные поезда либо включаются дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Так, для жителей Карелии наиболее актуально назначение дополнительных поездов из Мурманска до Санкт-Петербурга и Москвы. Добраться до двух столиц будет проще. Фото goodfon.ru