Рыбоперерабатывающий завод появился в Беломорске

Сегодня Артур Парфенчиков посетил рыбоперерабатывающий завод, расположенный в Беломорске. В правительстве Карелии поделились итогами визита.

Инвестиционный проект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Беломорске реализует ООО «Белое море». Как рассказала заместитель директора завода по пищевому производству Елизавета Фомина, открытие второй очереди предприятия запланировано летом 2020 года. Там рыбу будут сортировать, замораживать, солить, коптить, вялить и фасовать. Ассортимент продукции будет расширен. Предполагается создать 25 новых рабочих мест.

Для размещения рыбоперерабатывающего предприятия компания «Белое море» приобрела производственное здание на острове Старчина. Предприниматели поставили новое оборудование и начали переработку рыбы из Белого моря. В 2019 году состоялось открытие первой очереди завода. Общий объем инвестиций на ее реконструкцию составил 20 миллионов рублей.

Под брендом «Белое море» предприятие выпускает пять видов замороженной непотрошеной рыбы - морской и пресноводной: сельдь беломорскую, навагу, азиатскую и европейскую корюшку, ряпушку Онежского озера. Производится тысяча тонн продукции в год с возможностью увеличения до трех тысяч тонн.

Для того, чтобы увеличить объем вылова и переработки морской рыбы, в 2020 году компания «Белое море» планирует приобрести два судна. В перспективе также предполагается создать линию по переработке рыбы Баренцева моря.

Глава Карелии побывал на еще одном важном для города предприятии - Беломорском хлебокомбинате. В конце 2019 года хлебозавод приобрела костомукшская компания «Славяне хлеб». Новый собственник планирует в этом году провести модернизацию предприятия и запустить хлебопекарное производство на площадке в Беломорске.

«Принято решение демонтировать старое оборудование и произвести капитальный ремонт. В последующем планируется разместить в этих зданиях несколько пищевых производств, восстановить работу хлебопекарного и кондитерского производства, выпуск мясных полуфабрикатов. Необходимое оборудование для этого уже закуплено. Транспорт, который предполагается задействовать для доставки продукции в будущем, тоже закуплен»,

- сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

При этом предприниматели могут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, в том числе возмещением затрат на приобретение новой техники и оборудования.