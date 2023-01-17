Рыбодобывающие предприятия Карелии показали хорошие результаты

Прошлый год оказался результативным у рыбодобывающих предприятий республики. В Карелии добыто более 124 тыс. тонн водных ресурсов, в том числе почти 121 тыс. тонн в Баренцевом море и Атлантическом океане и 3,2 тыс. тонн на внутренних водных объектах, включая Белое море.

Более всего добыто трески и пикши в Баренцевом море и в открытых районах промысла Атлантического океана – 43,8 тыс., путассу – 25,2 тыс. тонн, сельди – 24,8 тыс. тонн, мойвы – 6,7 тыс. тонн. Как отметили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики, заготовители морских водорослей показали наилучший результат за последние 10 лет. В Белом море добыто 1,5 тыс. тонн, в том числе 1,2 тыс. тонн фукуса и ламинарии.

Хорошие показатели и у индивидуальных предпринимателей, занимающихся ловом на пресноводных водоемах региона. Ими выловлено 1,7 тыс. тонн рыбы. // Фото: vk.com/mcx_karelia.