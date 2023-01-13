Сколько человек в Карелии живут за чертой бедности

В 2021 году доходы свыше 60 тысяч рублей в месяц получили 12% жителей Карелии, 11,9 процентов граждан получали ежемесячные доходы от 45 до 60 тысяч рублей. Это следует из данных статистического сборника Карелиястат о доходах и расходах населения Карелии.

Чаще всего (30 процентов жителей республики) имели доход от 27 до 30 тысяч рублей в месяц, а еще 20 процентов населения жили на 19-27 тысяч рублей. Доходы менее 7 тысяч рублей в месяц получили 1,1 процент населения республики.

Ниже прожиточного минимума в 2021 году в Карелии существовало 88 тысяч человек или 14,5 процента населения республики. Для сравнения, в 2020 году за чертой бедности жило 92,7 тысячи человек, что составляет 15,1 процента населения.

С 2017 по 2021 год практически не меняется численность населения, чьи доходы ниже среднедушевого дохода в целом по региону. Так живет большинство - 62,2 процента населения Карелии.

Средний размер пенсии в Карелии в 2022 году составил 20 754 рубля. При этом средняя пенсия по старости составила 21 876 рублей, а средний размер пенсии среди федеральных государственных служащих в 2022 году равнялся 28 765 рублям. Для сравнения, пенсия по инвалидности в прошлом году равнялась 12 663 рублям, а социальная пенсия составила чуть более 11 000 рублей.

Среднедушевой доход в Карелии в 2021 году составил 35 173 рубля в месяц. Если сравнивать с другими регионами Северо-Запада России, то ниже доходы только в Новгородской области (29 229 рублей), Псковской области (29 332 рубля), Вологодской области (31 851 рубль) и Калининградской области (32 тысячи рублей). Самый высокий среднедушевой доход зафиксирован в Санкт-Петербурге — 57 745 рублей в месяц. // фото unsplash.com