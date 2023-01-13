Стало известно, сколько денег хранят жители Карелии на вкладах

В 2021 году жители Карелии получили 8,2 миллиарда рублей в виде доходов от собственности. В том числе в виде дивидендов — 5,6 миллиарда рублей, в качестве процентов по вкладам — 2,5 миллиарда рублей, инвестиционный доход составил 31,5 миллиона рублей, остальные крохи пришлись на доходы по ценным бумагам.

Для сравнения, в 2020 году доходы от собственности составили 7,7 миллиарда рублей. Эти данные представлены в статистическом сборнике Карелиястат о денежных доходах и расходах населения Карелии.

Одновременно реально располагаемые денежные доходы населения в 2021 году не дотянули до показателей 2020 года и составили 99,4%.

В 2021 году зафиксирован прирост сбережений населения на 3,3 миллиарда рублей. Годом ранее в 2020 году этот показатель составил 13,5 миллиарда рублей. Одновременно на банковских вкладах в 2021 году зафиксирован рост на 11 миллиардов рублей. В 2020 году этот показатель составил 8,7 миллиарда рублей. В 2021 году зафиксирован прирост расходов на покупку недвижимости (на 4,1 миллиард рублей). Это чуть больше показателей 2020 года, когда прирост расходов на приобретение недвижимости составил 3,7 миллиарда рублей.

Если на начало 2021 года на банковских вкладах физических лиц находилось 90,5 миллиарда рублей, то на начало 2022 года — 100,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в начале 2018 года жители Карелии хранили в банках 60,8 миллиарда рублей.

Одновременно растет задолженность по кредитам. На начало 2021 года физические лица задолжали кредитным организациям около 90 миллиардов рублей, а на начало 2022 года — уже 106 миллиардов рублей. Львиная часть этих средств — задолженность по жилищным и ипотечным кредитам. Долги индивидуальных предпринимателей составили на начало 2021 года — 1,665 миллиарда рублей, на начало 2022 года — 1,753 миллиарда рублей. // фото unsplash.com