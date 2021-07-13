Рыбные отходы-удобрения возят в Карелию уже второй год. И будут возить

Текст: Георгий Чентемиров

Отходы форелеволдческих хозяйств, используемые в качестве удобрений, впервые привезли в Карелию еще в 2020 году. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики и в Россельхознадзоре. Рыбный силос завозится по инициативе министра Владимира Лабинова, и он намерен применять его на полях государственных животноводческих хозяйств.

Партию силоса в совхозе «Велозерский» обнаружили журналисты. Это точно такой же продукт, который в конце мая сливали возле Толвуи, что привело к огромному скандалу. Позже ко всеобщему удивлению выяснилось, что рыбные отходы - новый вид удобрений.

Директор совхоза «Ведлозерский» Дмитрий Буевич рассказал СМИ, что емкости с отходами доставили месяц назад. Однако в Россельхознадзоре сообщили, что рыбный силос привезли гораздо раньше.

"В 2020 году в совхоз «Ведлозерский» аналогичное сырье поступало, это установлено. Документы были оформлены, нарушений не выявлено",

— заявили в ведомстве.

Что характерно, использовать «продукт» можно было только с 1 января 2021 года. В ведомстве предположили, что в «Ведлозерском» контейнеры с силосом просто не распечатывали.

Фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Информацию подтвердил и министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов. Более того, он объяснил, что рыбный силос везут в Карелию по его указанию.

- Это абсолютно моя инициатива. Совхоз «Ведлозерский» получил продукт раньше, чем Толвуя. Но в «Ведлозерском» эти емкости никто не вскрывал, а в Толвуе их успели похитить (И вылить содержимое на землю. – Авт.), — сообщил Лабинов.

По словам министра, использовать рыбный силос будут осенью, после сбора кормовых культур. К тому времени необходимо будет разработать метод внесения удобрений.

"У нас пока еще нет практики технологического сопровождения для использования этого продукта, поэтому мы начинаем экспериментировать. Это была моя команда - завезти, складировать, а потом будем рассматривать, как это вносить",

— сказал министр.

Лабинов категорически не согласен с тем, что рыбный силос называют отходами. Он уверен, что нововведения никак не навредят.

- Существует давным-давно апробированный способ химической переработки (Продуктов потрошения и павшей рыбы. - Авт): рыба заливается муравьиной кислотой, происходят химические процессы, и со временем все превращается в однородную массу, в которой нет микробов. Этот продукт сертифицирован и может использоваться в качестве удобрения. Если вы пообщаетесь с карельскими бабушками, они расскажут, что в теплицу под каждый корешок целесообразно положить одну-две рыбки. Там не только фосфор, там целый комплекс микроэлементов.

По словам министра, жидкость карельские предприятия получили бесплатно и должны будут только вернуть поставщику тару. Владимир Лабинов подчеркнул, что отказываться от новых методов удобрения из-за развернувшегося скандала никто не собирается.

"Я считаю, что тема раздута провокационно. В совхозе «Толвуйский» планируется строительство коровника на две тысячи голов (сейчас их шестьсот), мы находимся на стадии разработки ПСД. Мы предполагаем присоединить земли ликвидированного предприятия «Прогресс», провести мелиоративные работы, восстановить, удобрить. Так что мы этим заниматься будем, и крупные форелеводческие хозяйства со временем оснастим таким оборудованием (Для превращения отходов в силос. – Авт.)".

В управлении Россельхознадзора сообщили, что, по новым ветеринарным правилам, животноводческое сырье может использоваться, но с соблюдением определенных условий.

- У хозяйствующего субъекта («Русское море – Аквакультура». – Авт.) есть декларация о соответствии на корм «Силос рыбный» для продуктивных и непродуктивных животных, лабораторные исследования проведены. Следовательно, ветеринарной опасности эти отходы не представляют. Но в соответствии с правилами они должны быть определенным способом обработаны. В Толвуе был разработан технический паспорт, каким способом должен быть подготовлен к использованию рыбный силос. Он должен перемешиваться с органическими удобрениями (навозом) и пересыпаться мелом, а затем в течение года выдерживаться под пленкой. Но кто-то украл канистры и слил из них отходы, с этим сейчас разбирается полиция, — пояснили в ведомстве.

К ответственности уже привлекли производителя, перевозчика и сам толвуйский совхоз. Нарушение заключается в отсутствии сопроводительных документов, подчеркнули в Россельхознадзоре. При этом другой отдел этого же ведомства сейчас продолжает расследование по факту загрязнения земли близ Толвуи. В месте слива силоса нашли патогенные энтеробактерии, а уровень загрязнения признали опасным. Расследование ведется по факту порчи земли.

Кстати, в релизе надзорного ведомства слово «силос» используется единожды. А слово «отходы» встречается пять раз. Очевидно, тонкую границу между удобрением и загрязнением не могут нащупать даже специалисты. // Фото: vk.com