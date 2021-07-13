13 июля 2021, 21:59
Экономика

В «Мегреге» закупили оборудование на 28 млн и обещают хорошо платить

Сельхозпредприятиям Олонецкого района окажут поддержку власти Карелии

До конца текущего года племсовхоз «Мегрега» планирует построить современный доильный зал на 300 голов. Предприятие закупит оборудование почти на 28 миллионов рублей и ждет на работу специалистов, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков

По его словам, платить трактористам, скотникам и дояркам обещают минимум 35 000 рублей, а максимум – 60 000. При этом помогут с жильем.

Руководитель республики 12 июля побывал на сельхозпредприятиях Олонецкого района и рассказал о поездке в соцсетях. Он заявил, что часть затрат племсовхозу власти намерены возместить.

Также глава Карелии посетил племенное хозяйство «Ильинское». Там собираются обустроить еще один  двор, где скот содержат без привязи, и доильный зал на 400 голов. В следующем году его должны ввести в эксплуатацию.

Кроме того, в «Ильинском» реконструируют бывшее хранилище. В здании будет телятник, где разместятся 350 животных. Работы завершатся в октябре, нужно только закупить оборудование.

В состав предприятия собираются включить видлицкую и туксинскую фермы. Скоро власти проведут специальное совещание, где обсудят меры поддержки племхозяйства. // Фото: Минсельхоз РФ

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новости Карелии
Олонецкий район
племсовхох
Мегрега
Ильинское