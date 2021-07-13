В «Мегреге» закупили оборудование на 28 млн и обещают хорошо платить

До конца текущего года племсовхоз «Мегрега» планирует построить современный доильный зал на 300 голов. Предприятие закупит оборудование почти на 28 миллионов рублей и ждет на работу специалистов, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков

По его словам, платить трактористам, скотникам и дояркам обещают минимум 35 000 рублей, а максимум – 60 000. При этом помогут с жильем.

Руководитель республики 12 июля побывал на сельхозпредприятиях Олонецкого района и рассказал о поездке в соцсетях. Он заявил, что часть затрат племсовхозу власти намерены возместить.

Также глава Карелии посетил племенное хозяйство «Ильинское». Там собираются обустроить еще один двор, где скот содержат без привязи, и доильный зал на 400 голов. В следующем году его должны ввести в эксплуатацию.

Кроме того, в «Ильинском» реконструируют бывшее хранилище. В здании будет телятник, где разместятся 350 животных. Работы завершатся в октябре, нужно только закупить оборудование.

В состав предприятия собираются включить видлицкую и туксинскую фермы. Скоро власти проведут специальное совещание, где обсудят меры поддержки племхозяйства. // Фото: Минсельхоз РФ