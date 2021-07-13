Джемы, мармелад и варенье будут выпускать в Олонецком районе

Садовые и дикорастущие ягоды будут с этой осени перерабатывать в Олонецком районе. Из них станут делать мармелад, варенье и джем. Кооператив «АгроАльянс» уже закупил оборудование и монтирует его, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем аккаунте Вконтакте.

По его словам, на предприятии есть все, чтобы очищать и фасовать ягоды. В кооперативе планируют производить из них продукты, в которых будет очень мало сахара. Рецепты разрабатывает специализированная организация.

«АгроАльянсу» нужно закупить сырье, которое позволит обеспечить непрерывное производство до будущего сезона. Власти прорабатывают вопрос выдачи кооперативу кредита. Парфенчиков пообещал, что микрозайм предоставят оперативно. Ведь сезон заготовки ягод в Карелии стартует совсем скоро. // Фото: vsepolezno