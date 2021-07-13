Девять домов для расселения аварийного фонда проектируют в Карелии

Девять домов для переселенцев из аварийного фонда сейчас проектируют в Карелии. Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на совещании, посвященном реализации программы расселения.

По словам министра, почти готова проектная документация на два многоквартирных дома на улице Боровой в Петрозаводске. В такой же стадии находится ПСД на дом в Янишполе. К концу августа планируют завершить проектирование дома в Сортавале.

Еще по пяти домам проектирование только начинается. Это два дома в Беломорске, два дома в Суоярви и один дом в поселке Пиндуши. В общей сложности проектирование ведется на девять домов, которые вместят тысячу квартир.

Виктор Россыпнов отметил, что потребность в новых домах может оказаться выше. По его словам, необходимо проектировать и строить еще один дом в Сортавале. Кроме того, министр предложил до 1 августа определиться с потребностью возвести еще один дом для переселенцев в Кондопоге.

Сейчас в «городе бумажников» в рамках программы строятся два дома. Один планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сдача другого планируется на начало следующего года. Также близится к завершению возведение двух домов в Петрозаводске и Лахденпохье. // Фото: pixabay.com