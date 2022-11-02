Рыбаки попали в шторм на Онежском озере под Петрозаводском

Во вторник, 1 ноября, сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда привлекались к работам на Онежском озере. Там терпела бедствие лодка с людьми, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным ведомства, двое рыбаков вышли в озеро на резиновой лодке в районе 13 часов в 15 километрах от Соснового Бора. Начался шторм, усилился ветер, лодку отнесло в озеро. Добраться самостоятельно до берега мужчины не смогли и обратились за помощью.

Спасатели отправились на поиски и быстро отыскали лодку. Рыбаков сопроводили до берега, никто не пострадал.

Госкомитет напоминает, что на севере республики навигация уже завершена. В южных районах она закрывается с 7 ноября. Фото госкомитета РК по ОЖ и БН