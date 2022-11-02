Вор вернулся на место преступления и был задержан

Сотрудники вневедомственной охраны Сортавалы на днях получили сигнал из охраняемого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работники торговой точки пояснили стражам порядка, что в магазин пришел мужчина, который несколькими часами ранее украл три бутылки крепкого алкоголя и скрылся.

Покупатель был задержан. Им оказался 26-летний житель Лахденпохского района. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии