02 ноября 2022, 12:24
Происшествия

Вор вернулся на место преступления и был задержан

В Сортавале пресекли попытку хищения из торговой точки

Сотрудники вневедомственной охраны Сортавалы на днях получили сигнал из охраняемого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работники торговой точки пояснили стражам порядка, что в магазин пришел мужчина, который несколькими часами ранее украл три бутылки крепкого алкоголя и скрылся.

Покупатель был задержан. Им оказался 26-летний житель Лахденпохского района. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии

Обсудить
Метки: 
сортавала
Кража
росгвардия
магазин
новости Карелии
Лахденпохский район