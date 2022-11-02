02 ноября 2022, 12:24
Вор вернулся на место преступления и был задержан
В Сортавале пресекли попытку хищения из торговой точки
Сотрудники вневедомственной охраны Сортавалы на днях получили сигнал из охраняемого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работники торговой точки пояснили стражам порядка, что в магазин пришел мужчина, который несколькими часами ранее украл три бутылки крепкого алкоголя и скрылся.
Покупатель был задержан. Им оказался 26-летний житель Лахденпохского района. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии