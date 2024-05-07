Рыбак в Карелии провалился под лед и утонул, тело ищут

Рыбак вышел на лед на севере Карелии и провалился в воду. Это произошло еще 3 мая, тело до сих пор не нашли, сообщили в ГИМС Костомукши.

Несчастье произошло в Сегежском районе. Мужчина отправился на рыбалку и не вернулся домой. Жена забила тревогу и обратилась за помощью в МЧС. Сотрудники сегежского отделения ГИМС отправились на поиски.

Обследуя озеро, они нашли майну с плавающими в ней сапогами и санями-волокушами с рыбацкими принадлежностями. Тело утонувшего рыбака сейчас ищут водолазы.

Напомним, ранее двое рыбаков пропали на Шотозере. Мужчины вышли на рыбалку по открытой воде, их пока не нашли. // фото, видео: ГИМС Костомукши