Деревня в Питкярантском районе едва не сгорела из-за одного дома

Вечером 6 мая заброшенный дом загорелся в деревне Ковайно Питкярантского района. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 18:00, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселка Салми. Когда, преодолев значительное расстояние, они прибыли к месту вызова, заброшенное строение практически уже догорало. Опасность была в другом.

От дома загорелась трава, огонь в любую минуту мог перекинуть на другие дома. Этого не допустили пожарные и спасли деревню. Пустующий дом сгорел. По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. // фото: freepik.com