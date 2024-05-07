Петрозаводчанин похитил из храма особо ценную икону и пропил

Похитивший икону Казанской Божией Матери из церкви в Петрозаводске 53-летний местный житель отправится в колонию особого режима. Суд признал его виновным в совершении этого и ряда других преступлений, сообщили в прокуратуре республики.

Икону петрозаводчанин украл их церкви Святой Великомученицы Екатерины в марте 2022 года. Этот предмет культа представляет особую историческую, культурную и художественную ценность.

Но горожанин просто продал 70 лет хранившуюся в храме икону и купил на эти деньги спиртное. Позднее ее нашли и вернули настоятелю, ущерб признали значительным.

До и после похищения иконы петрозаводчанин совершил еще ряд имущественных преступлений, и все с той же целью. Ранее его уже судили за хищения. На этот раз суд отправил преступника в колонию особого режима на пять лет и шесть месяцев. // фото: pixabay.com