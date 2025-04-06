Рядом с местом массового убийства нашли еще один труп

Недалеко от дома, где, предположительно, пенсионер расстрелял трех человек и ранил еще одного, обнаружили еще один труп. Рядом лежала убитая собака. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции, эксперты. Судя по видеокадрам с места обнаружения погибшего на деревьях заметны красные следы, возможно, крови.

Пьяный 57-летний мужчина слетел с катушек в ночь на 6 апреля и начал палить в людей из охотничьего ружья в деревне Липная Горка в Ленобласти. От пуль погибли его пасынок, зять, знакомый, ранение получил 74-летний пенсионер. После расстрела людей, мужчина провалился в сон, в таком состоянии его нашли полицейские. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. А ближе к вечеру сообщили, что в 200-300 метрах от дома стрелка обнаружили тело 61-летнего мужчины и собаки.

Предполагаемого убийцу допрашивают, готовятся предъявить обвинение. Расследование продолжается.