Ряд домов в Петрозаводске остался без горячей воды на целый день

Сегодня в 11:45 в Петрозаводске ряд домов остался без горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, из-за повреждения на сетях водоснабжение пропало в некоторых зданиях на Первомайском проспекте и на улице Шотмана. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочно вода вернется в дома горожан лишь к пяти утра 22 сентября. // Фото «Петрозаводск говорит»