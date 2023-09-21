21 сентября 2023, 12:27
Ряд домов в Петрозаводске остался без горячей воды на целый день
Повреждение на сетях в карельской столице будут ликвидировать до завтрашнего утра
Сегодня в 11:45 в Петрозаводске ряд домов остался без горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, из-за повреждения на сетях водоснабжение пропало в некоторых зданиях на Первомайском проспекте и на улице Шотмана. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочно вода вернется в дома горожан лишь к пяти утра 22 сентября. // Фото «Петрозаводск говорит»