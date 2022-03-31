Русскому языку присвоен статус официального языка ФИФА

На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоялся сегодня в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА, передает championat.com. На голосовании «за» выступили 187 членов федерации, «против» - только четверо.

На заседании присутствовала и делегация РФС. Ее возглавил Александр Алаев. Напомним, ранее устав ФИФА предусматривал использование трех официальных языков: английского, испанского и французского. Такой статус еще могут присвоить арабскому и португальскому.

«Что касается русского языка, как официального, то так и должно было быть. Еще с тех времен, когда вице-президентами ФИФА были победители Отечественной войны», - прокомментировал новость известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец. Фото: pixabay.