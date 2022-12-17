Русакова продолжает собирать медали на Чемпионате России

В копилке наград у карельской ориентировщицы еще одна медаль.

Александра Русакова 17 декабря завоевала золотую награду Чемпионата России по спортивному ориентированию в многодневной гонке в Югорске. Спортсменка из Карелии не оставила шансов соперницам.

15 декабря карельская ориентировщица взяла золото в гонке дисциплины «лыжная классика». На тот момент у мастера спорта России было две золотых медали. До этого она завоевала одно золото и одно серебро. // фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»